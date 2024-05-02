Байден отметил, что протесты студентов не изменят его политику в отношении Израиля

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что демонстрации студентов в американских университетах в поддержку палестинцев не побудят изменить его политику в отношении ближневосточного региона.

"Я понимаю, что люди испытывают по этому поводу сильные эмоции, и у них есть свои убеждения. В США мы защищаем и уважаем их право выражать мнения, но это не означает вседозволенность. Это необходимо делать без насилия, без разрушений, без ненависти и в рамках закона", - заявил он в четверг.

Вместе с тем на вопрос о том, побудили ли протесты изменить его политику в отношении ближневосточного региона, Байден ответил: "нет".

Байден также заявил, что нигде в США нет места антисемитизму и угрозам еврейским студентам так же, как нет места исламофобии и другим формам дискриминации.

Протесты в американских университетах начались около двух недель назад. В них, в основном, принимают участие пропалестинские студенты, которые не согласны с руководством учебных заведений. Молодые люди выходят на демонстрации в десятках университетах США и требуют руководство разорвать любые связи с Израилем или компаниями, связанными с конфликтом в секторе Газа.

С начала протестов были задержаны уже более 1 тыс. человек. Самые активные демонстрации проходят в Колумбийском университете, Городском университете Нью-Йорка, Калифорнийском университете, Аризонском университете, Техасском университете и других. Почти везде происходят столкновения с полицией, в некоторых случаях сотрудники органов правопорядка использовали не смертельное химическое оружие и резиновые пули.

При этом американские СМИ отмечают, что протесты студентов могут повлиять на судьбу Байдена на президентских выборах в ноябре 2024 года. Так, некоторые конгрессмены-демократы уже выражают опасения, что американская молодежь, которая в последнее время относится к Байдену без энтузиазма, может окончательно в нем разочароваться из-за нежелания президента активно помогать палестинцам.

Тему протестов подхватили и соперники Байдена из республиканской партии, увидевшие тут возможность для критики, по их мнению, чрезмерно произраильской политики действующего президента США.