СБР намерены открыть проход для мирных жителей из осажденного города Эль-Фашир

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Силы быстрого реагирования (СБР), ведущие борьбу с военными Судана, объявили, что готовы выпустить гражданское население из осажденного отрядами СБР города Эль-Фашир на западе страны, сообщает в субботу саудовское издание Arab news.

"Мы готовы помочь гражданским лицам и защитить их, открыв безопасные коридоры, чтобы они добровольно ушли в другие места по своему выбору", - приводит газета выдержки из заявления СБР.

В СБР призвали мирных жителей избегать зоны боевых действий и мест, по которым могут наносить авиаудары, а также не идти на поводу тех, кто призывает их взять в руки оружие.

Эль-Фашир - административный центр штата Северный Дарфур, граничащего с Чадом и Ливией. Это последний крупный город, находящийся под контролем суданских военных в регионе Дарфур на западе Судана. Ранее СБР захватили столицы остальных четырех провинций Дарфура, а в апреле, после месяцев действия в районе Эль-Фашира мирных договоренностей, взяли этот город в осаду.

Этот город также был важнейшим местом, где оказывали гуманитарную помощь. По данным ООН, здесь находятся свыше 1,8 млн жителей и перемещенных лиц.

Накануне в организации сообщали, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обсудил с лидерами сторон конфликта в Судане необходимость избежать боев в Эль-Фашире, чтобы не допустить там катастрофы.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. 6,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны.

Точные цифры погибших неизвестны. В ООН отмечали, что в боях только за Эль-Генейну - центр штата Западный Дарфур - погибли 15 тыс. человек. При этом накануне в организации сообщили, что пока смогли собрать лишь 12% от требуемых $2,7 млрд на гуманитарную помощь жителям Судана. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов полагают, что 37% населения страны грозит голод.