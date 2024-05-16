Москва не получала от Братиславы запроса о помощи в расследовании покушения на Фицо

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Словацкая сторона не обращалась к России за помощью в расследовании покушения на премьер-министра Роберта Фицо, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Словакии уже звучали заявления о возможной политической подоплеке нападения.

Песков подчеркнул, что Россия решительно осуждает покушение Роберта Фицо и выразил надежду на его скорейшее выздоровление.

В Фицо стреляли днем 15 мая в городе Гандлова, где правительство проводило выездное заседание. Премьер-министр был ранен, его прооперировали.

Стрелявшего задержали, это оказался 71-летний мужчина из Левицы.

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, ссылаясь на первые данные следствия, сказал, что подозреваемый стрелял по политическим мотивам.

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой осудил покушение на премьера-министра и выразил Роберту Фицо слова поддержки.