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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

КНДР предупредила Японию о планах запустить разведывательный спутник в ближайшие восемь дней

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея уведомила Японию о намерении запустить ракету-носитель со спутником в период до полуночи 3 июня, сообщают японские СМИ.

В уведомлении указаны три района, в которых предположительно будут падать обломки - два к западу от Корейского полуострова и один к востоку от филиппинского острова Лусон.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил соответствующим министерствам и ведомствам приложить максимум усилий для сбора и анализа информации о возможном запуске спутника.

В ответ на уведомление официальные лица Японии, США и Южной Кореи подтвердили в ходе своих телефонных переговоров, что они будут призывать Пхеньян приостановить выполнение плана. По их словам, любой запуск с использованием технологии баллистических ракет нарушит резолюции ООН.

На прошлой неделе южнокорейские военные заявили, что обнаружили явные признаки подготовки Пхеньяна к запуску военного спутника-шпиона с космодрома на западном побережье страны.

КНДР предупредила о запуске спутника на фоне намеченной на понедельник встречи лидеров Японии, Китая и Южной Кореи, которая состоится в Сеуле впервые с декабря 2019 года.

В ноябре прошлого года ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ракету запустили с полигона Тончхан-ни. За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

Ким Чен Ын КНДР Пхеньян
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