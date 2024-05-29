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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Литва утвердила список запрещенных к импорту товаров из России и Белоруссии

В перечне 2,8 тысячи наименований

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Литвы утвердило список запрещенной к ввозу в страну сельскохозяйственной продукции и кормов для животных российского и белорусского происхождения, в него включены 2,8 тысячи наименований товаров, сообщает BNS.

В список включены 24 группы товаров, в частности, мясо, рыба, молоко, яйца, мед, овощи, фрукты, орехи, кофе, чай, специи, крупы, мука, крахмал, масло и жир, сахар, какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус.

Сейм Литвы в конце апреля принял законопроект о запрете импорта сельхозпродукции и кормов из России и Белоруссии с 3 июня 2024 года.

На прошлой неделе правительство Белоруссии дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики. В него включены отдельные товары, происходящие из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, в частности, пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, постельные принадлежности, лаки, краски. Постановление также запрещает ввоз и реализацию воды, включая минеральную и газированную.

"Постановление разработано в качестве ответной меры на принятые решения Латвией о запрете импорта из Белоруссии пищевой продукции по отдельным позициям, Литвой о запрете на один год ввоза сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси, а также на подготовленный регламент совета ЕС, основными инициаторами которого выступили пять стран (Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония), который устанавливает повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции", - отмечали в белорусском Совмине.

Литва Сейм правительство Белоруссия
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