Признание судом вины Трампа не изменит позицию большинства избирателей в США

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Около 70% американских избирателей заявили, что признание экс-президента США Дональда Трампа виновным по "делу Сторми Дэниелс" не повлияет на их голос на президентских выборах в ноябре, свидетельствуют данные опроса исследовательской службы колледжа Marist в Нью-Йорке.

По данным опроса, опубликованного в четверг, около 67% зарегистрированных избирателей уверены, что обвинительный приговор по делу Трампа никак не повлияет на их голос на грядущих выборах, тогда как 17% заявили, что с меньшей вероятностью будут готовы проголосовать за него, если его признают виновным. Вместе с тем 15% опрошенных сообщили, что признание вины экс-президента побудит их отдать за него свой голос.

Если же Трампа признают невиновным, 9% избирателей будут менее склонны отдать ему свой голос, а 14% - более склонны. Тем не менее, это не повлияет на позицию 76% респондентов.

Всего за Трампа готовы отдать голоса 48% респондентов, а за действующего президента США Джо Байдена - 50%. Еще 2% опрошенных пока не определились.

В опросе, который проводился с 21 по 23 мая, принял участие 1261 человек.

Суд по "делу Сторми Дэниелс"

Накануне суд 12 присяжных в Нью-Йорке приступил к обсуждению уголовного дела Трампа. Слушания по делу Трампа стартовали в Нью-Йорке в апреле этого года. Это первый в истории США случай, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Другие обвинения

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Ранее в этом году Трамп на праймериз де-факто обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года.