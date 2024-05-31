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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Столтенберг предложил обязать страны НАТО выделять Украине по 40 млрд евро в год

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением, чтобы страны альянса выделяли на помощь Украине по 40 млрд евро ежегодно и чтобы такая помощь стала обязательной.

"Мы говорим о средствах на будущее. Пока мы тратим примерно по 40 млрд евро ежегодно, но я прошу, чтобы союзники взяли на себя обязательство (выплачивать их - ИФ) и в ближайшие годы", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, эти средства необходимо распределить между странами альянса для того, чтобы сохранить предсказуемость, чтобы Украина имела возможность планировать.

НАТО Украина Йенс Столтенберг
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