Столтенберг предложил обязать страны НАТО выделять Украине по 40 млрд евро в год

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением, чтобы страны альянса выделяли на помощь Украине по 40 млрд евро ежегодно и чтобы такая помощь стала обязательной.

"Мы говорим о средствах на будущее. Пока мы тратим примерно по 40 млрд евро ежегодно, но я прошу, чтобы союзники взяли на себя обязательство (выплачивать их - ИФ) и в ближайшие годы", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, эти средства необходимо распределить между странами альянса для того, чтобы сохранить предсказуемость, чтобы Украина имела возможность планировать.