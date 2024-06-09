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Аббас добивается экстренного заседания СБ ООН в связи с операцией Израиля

Аббас добивается экстренного заседания СБ ООН в связи с операцией Израиля
Махмуд Аббас
Фото: Palestinian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призывает провести экстренное заседание СБ ООН в связи с гибелью палестинцев, сопровождавшей операцию Израиля по спасению заложников в центральной части сектора Газа, сообщает в воскресенье CNN.

"Президент Аббас ведет интенсивное общение с арабскими и международными партнерами с целью созвать чрезвычайную сессию Совета Безопасности ООН", - цитирует телеканал выдержки из заявления офиса Аббаса.

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Согласно заявлению, цель заседания - добиться от Израиля соблюдения международных резолюций, в том числе призывающих установить режим прекращения огня в секторе Газа.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что освободили четырех заложников в лагере для палестинских перемещенных лиц Нусейрат, в том числе - одного выходца из РФ.

Вместе с тем в Минздраве сектора Газа заявили, что в ходе рейда израильского спецназа погибли 274 палестинца, примерно 700 получили ранения.

Как напоминает Associated Press, накануне представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объяснил журналистам, что заложников держали в двух квартирах в 200 м друг от друга в центре лагеря. Спецназовцы выдвинулись одновременно в направлении обеих целей, однако попали под сильный неприятельский огонь, в том числе из гранатометов. Израильские военные нанесли мощные ответные удары, задействовали авиацию, отметил Хагари.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 37 084, раненых - 84 494. За сутки погибли еще 274 человек, 698 получили ранения. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Махмуд Аббас Газа Израиль ООН
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