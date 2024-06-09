В Южной Осетии завершилось голосование на парламентских выборах

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Избирательные участки для голосования на выборах парламента Южной Осетии закрылись в воскресенье в 20:00.

Свое избирательные право граждане республики реализовали на 73 избирательных участках, 71 из них работали на территории Южной Осетии, один - в Москве, еще один - во Владикавказе.

Югоосетинские граждане выбирали 17 депутатов по одномандатным избирательным округам и 17 парламентариев по единому избирательном округу.

В выборах приняли участие семь партий - "Народная партия", "Единство народа", "Иры фарн", Компартия, "Единство", "Единая Осетия" и "Ныхас".

По республиканским спискам в парламент баллотируются 73 кандидата, по одномандатным избирательным округам - 108 кандидатов.

Численность избирателей, включенных в списки избирателей участковыми избирательными комиссиями, составила 29 тысяч человек.

Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7%. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.

За ходом голосования следили 34 иностранных наблюдателя. Аккредитацию для освещения выборов получили 64 представителя СМИ.