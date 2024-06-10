Лавров заявил о расширении круга стран, желающих сотрудничать с БРИКС и ШОС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И проводят встречу в Нижнем Новгороде на "полях" СМИД БРИКС, российский министр отметил расширение круга стран, желающих сотрудничать с БРИКС и ШОС.

"Наша линия с китайскими друзьями все более позитивно воспринимается странами мирового большинства. Круг наших единомышленников неуклонно растет, круг желающих сотрудничать с БРИКС, ШОС увеличивается", - сказал Лавров в начале встречи с китайским коллегой.

Он отметил, что это первое после расширения БРИКС министерское заседание.

Со своей стороны Ван И подчеркнул, что основная задача России и Китая - реализация договоренностей, заключенных на высшем уровне, продвижение многопланового сотрудничества.

Он отметил, что странам важно укреплять координацию в многосторонних структурах для "защиты общих интересов развивающихся стран".

"Наше сотрудничество отвечает коренным интересам каждой из наших стран и отвечает естественному ходу мирового развития и времени. Оно не направлено против какой-либо внешней страны и не подвержено внешним помехам", - подчеркнул Ван И.