Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Канада направит Киеву 2,3 тысячи авиационных неуправляемых ракет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Канада планирует поставить Украине 2,3 тысячи авиационных ракет, которые ранее были на вооружении канадских ВВС, заявил министр обороны страны Билл Блэр перед встречей министров обороны стран НАТО.

"Канада предоставит Украине 2,3 тысячи канадских авиационных ракет CRV7. Это вооружение ранее использовали Королевские ВВС Канады. (...) За прошедшие несколько месяцев мы тестировали эти ракеты, чтобы убедиться в их эффективности", - сказал он.

Министр не уточнил, в какой срок осуществят поставки. Блэр добавил, что Канада продолжить тестировать эти ракеты, и по результатам испытаний отправит больше их Украине.

Он напомнил, что на этой неделе Канада также отправит Украине первые 4 из 50 бронемашин, они прибудут на украинскую территорию в предстоящие недели. Помимо этого, Канада также начнет отправку Киеву первых партий беспилотников - всего намерены предоставить 900 дронов.

НАТО Канада Украина Билл Блэр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

G7 согласовала параметры кредитов, которые обеспечат Киеву с помощью активов РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 13 июня

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды
Операция США и союзников против хуситов

Йеменские хуситы повредили греческое судно в Красном море

Йеменские хуситы повредили греческое судно в Красном море
Военная операция на Украине

Лидеры G7 намерены выделить Украине $50 млрд за счет замороженных активов России

В Ереване 80 человек пострадали во время столкновений возле здания парламента

В Ереване 80 человек пострадали во время столкновений возле здания парламента

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

В Ереване задержаны 86 участников акции протеста у здания парламента

В Армении полиция применила светошумовые гранаты против протестующих

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });