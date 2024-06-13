Канада направит Киеву 2,3 тысячи авиационных неуправляемых ракет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Канада планирует поставить Украине 2,3 тысячи авиационных ракет, которые ранее были на вооружении канадских ВВС, заявил министр обороны страны Билл Блэр перед встречей министров обороны стран НАТО.

"Канада предоставит Украине 2,3 тысячи канадских авиационных ракет CRV7. Это вооружение ранее использовали Королевские ВВС Канады. (...) За прошедшие несколько месяцев мы тестировали эти ракеты, чтобы убедиться в их эффективности", - сказал он.

Министр не уточнил, в какой срок осуществят поставки. Блэр добавил, что Канада продолжить тестировать эти ракеты, и по результатам испытаний отправит больше их Украине.

Он напомнил, что на этой неделе Канада также отправит Украине первые 4 из 50 бронемашин, они прибудут на украинскую территорию в предстоящие недели. Помимо этого, Канада также начнет отправку Киеву первых партий беспилотников - всего намерены предоставить 900 дронов.