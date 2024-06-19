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Значимость дружественных отношений с Москвой для строительства многополярного мира отмечают в Пхеньяне

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Отношения дружбы и сотрудничества России и КНДР важны для защиты мира и безопасности, строительства многополярного мира, подчеркивает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) на фоне государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.

"Дружественные отношения между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией играют роль мощной стратегической цитадели и локомотива в защите международной справедливости, мира и безопасности, в стимулировании строительства нового многополярного мира", - отмечает агентство.

В миреВизит президента РФ в КНДР: от расширенных переговоров до тет-а-тет Путина с Ким Чен ЫномВизит президента РФ в КНДР: от расширенных переговоров до тет-а-тет Путина с Ким Чен ЫномЧитать подробнее

Состоявшуюся в Пхеньяне встречу Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына ЦТАК называет "исторической" и "имеющей особое значение".

Ким Чен Ын лично встретил Путина в аэропорту, по пути в автомобиле российского президента и по прибытии резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" между ними состоялся обмен мнениями по вопросам "более надежного развития отношений между КНДР и РФ в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран", уточнил ЦТАК.

ЦТАК называет государственный визит российского президента важным шагом "в особое время, когда традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами (...) вступили на путь нового всестороннего развития".

Визит стимулирует "устремленное в будущее развитие корейско-российских отношений, которые окрепли и прошли проверку историей из поколения в поколение, из века в век", а также "энергично способствует делу строительства могучего государства, чего желают народы двух стран", пишет агентство.

Визит президента России продлится два дня, основной день - 19 июня.

КНДР Ким Чен Ын Пхеньян РФ Владимир Путин
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