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МИД Китая считает нормальной практикой встречу лидеров РФ и КНДР в Пхеньяне

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Пекине на фоне визита президента РФ Владимира Путина в КНДР в среду заявили, что не видят ничего удивительного в том, что Россия и Северная Корея, будучи соседями, поддерживают и развивают двусторонние отношения.

"Для России и Северной Кореи, как дружественных соседей, нормально поддерживать взаимодействие и развивать отношения", - приводит агентство ЭФЭ слова представителя МИД КНР Линь Цзяна.

Он отметил, что для Пекина приоритетом на Корейском полуострове является "избежание конфронтации" и "снижение напряженности".

"Китай будет продолжать играть свою конструктивную роль в этом вопросе", - добавил Линь Цзян.

Путин накануне вечером прибыл в Пхеньян. У трапа самолета его встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Путин посещает Пхеньян с дружеским государственным визитом по приглашению Ким Чен Ына. За всю историю двусторонних отношений это вторая поездка главы российского государства в эту страну, первый раз Путин приезжал в Северную Корею в 2000 году.

КНДР Ким Чен Ын Китай Владимир Путин
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