Украина добивается разрешения на использование ракет ATACMS по целям внутри РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Украинские официальные лица надеются убедить американскую администрацию разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов по конкретным целям в глубине до 100 км на российской территории, сообщило агентство Associated Press (АР).

"К сожалению, мы по-прежнему не можем достичь, например, аэродромов и их (российских - ИФ) самолетов. Вот в чем проблема", - заявил ранее в июне заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Черняев.

Он добавил: "Вот почему мы просим снять ограничения на использование ракет большой дальности против ограниченных военных целей на территории России".

На этой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил телеканалу PBS, что соглашение с Украиной разрешает использовать американское оружие для ударов по "любому месту, где российские войска пересекают границу с российской стороны, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию".

"Дело не в географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар только по силам, которые наносят удары по ней из-за границы", - сказал он.

В то же время, пишет АР, ссылаясь на информированные источники, Белый дом не отменил ограничения, которые запрещают использование ATACMS для ударов по территории РФ.

С конца мая Украина может наносить удары по российским войскам и системам ПВО в 20 км от границы в Харьковской области, напомнило агентство. "Это предотвращает атаки на аэродромы и военную инфраструктуру в глубоком тылу России, что соответствует жалобам украинцев на то, что западные союзники, обеспокоенные потенциальными действиями России, подрывают способность Украины эффективно воевать", - отмечается в публикации.