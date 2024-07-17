ЕК рекомендовала Совету ЕС одобрить выплату Киеву финпомощи на 4,2 млрд евро

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в среду, что дала положительную оценку соблюдения Киевом условий для первой регулярной выплаты около 4,2 млрд евро за счет европейского Фонда для Украины.

"Украина продолжает ключевые реформы для своего восстановления и продвижения к ЕС. Это проложило путь к тому, чтобы комиссия дала зеленый свет дополнительной выплате Украине около 4,2 млрд евро, и я надеюсь, что Совет (Евросоюза) теперь быстро это одобрит. ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что после принятия Советом ЕС соответствующего постановления общий объем союзного финансирования, выделенного Украине с момента начала работы фонда в марте этого года, достигнет 12 млрд евро.

При этом в Брюсселе напоминают, что регулярные ежеквартальные выплаты в рамках данного фонда "зависят от выполнения Украиной заранее согласованных требований". По информации ЕК, этот первый регулярный платеж из фонда следует за предыдущим промежуточным и предварительным финансированием и свидетельствует о быстрой реализации плана по Украине.

"После оценки запроса на платеж, поданного Украиной 9 июля 2024 года, комиссия пришла к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила девять показателей по реформам, связанных с первой регулярной выплатой в поддержку плана по Украине, украинских реформ и инвестиционной стратегии на следующие четыре года", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что реформы охватывают управление государственными финансами, государственными предприятиями, деловую среду, энергетику и разминирование.

Киев получит до 50 млрд евро в виде грантов и кредитов в 2024-2027 годах в рамках Фонда для Украины.

Совет ЕС утвердил 28 февраля пакет законодательных актов, касающихся пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, включая положения о создании Фонда для Украины на 50 млрд евро (17 млрд евро в виде грантов и 33 млрд евро в виде кредитов).