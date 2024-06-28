Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Вашингтона, если в Белом доме будет "умный президент", заявил в пятницу бывший президент США Дональд Трамп.

"Китай, Россия, КНДР - с одной стороны, они для нас враги. А с другой, они не будут врагами, если у нас появится умный президент. Эти страны будут делать прекрасные вещи", - сказал он в ходе предвыборного митинга в городе Чесапик (штат Вирджиния).

Трамп при этом в очередной раз предположил, что эти страны не уважают нынешнего президента США Джо Байдена. По его мнению, лидеры этих государств гораздо эффективнее Байдена на мировой арене.