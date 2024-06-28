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Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Вашингтона, если в Белом доме будет "умный президент", заявил в пятницу бывший президент США Дональд Трамп.

"Китай, Россия, КНДР - с одной стороны, они для нас враги. А с другой, они не будут врагами, если у нас появится умный президент. Эти страны будут делать прекрасные вещи", - сказал он в ходе предвыборного митинга в городе Чесапик (штат Вирджиния).

Трамп при этом в очередной раз предположил, что эти страны не уважают нынешнего президента США Джо Байдена. По его мнению, лидеры этих государств гораздо эффективнее Байдена на мировой арене.

Джо Байден Дональд Трамп КНДР Китай
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