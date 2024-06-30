Пентагон заявил, что около 9 тыс. тонн гумпомощи доставлено в Газу с середины мая

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Более 8,8 тыс. тонн помощи от различных гуманитарных организаций с 17 мая было доставлено палестинцам в сектор Газа через морской коридор из Кипра, сообщило в воскресенье Центральное командование вооруженных сил США.

Только за последнюю неделю более пяти тыс. тонн было доставлено в Газу на временный пирс, построенный американскими военными у побережья Газы.

Между тем, как сообщает командование, из-за неблагоприятных погодных условий временный пирс сейчас перемещен с побережья Газы в израильский порт Ашдод.