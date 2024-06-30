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Пентагон заявил, что около 9 тыс. тонн гумпомощи доставлено в Газу с середины мая

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Более 8,8 тыс. тонн помощи от различных гуманитарных организаций с 17 мая было доставлено палестинцам в сектор Газа через морской коридор из Кипра, сообщило в воскресенье Центральное командование вооруженных сил США.

Только за последнюю неделю более пяти тыс. тонн было доставлено в Газу на временный пирс, построенный американскими военными у побережья Газы.

Между тем, как сообщает командование, из-за неблагоприятных погодных условий временный пирс сейчас перемещен с побережья Газы в израильский порт Ашдод.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 30 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США сектор Газа
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