В белорусском Генштабе отметили активность украинских военных у границы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Генштабе ВС Белоруссии заявили о необоснованной активности украинских военных вблизи госграницы.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ сообщил, что в населенный пункт Овруч (Житомирская область Украины) прибыли подразделения специального назначения первой президентской бригады.

"Спецназ вблизи государственной границы всегда настораживал. Это те объекты, которые формируют реальные вызовы. Которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами. (...) Кроме того, мы видим передвижение войск, периодические полеты беспилотников типа "Байрактар" вблизи государственной границы", - сказал Муравейко.

По его словам, украинцы оценивают возможности белорусов по реагированию на угрозы.

"Мы сталкиваемся с провокациями по действиям беспилотной авиации на тактическом уровне, которая нарушает нашу государственную границу, залетая на 100-500 метров, иногда до километра. Мы вынуждены перемещать туда наши подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, наращивать отдельные направления. Ну и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию, чтобы своевременно быть способными отреагировать", - отметил начальник Генштаба.

Муравейко подчеркнул, что "есть некое опасение, серьезное опасение, настороженность у нас присутствует".

Ранее в воскресенье начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины, размещенные у границ, имеют на вооружении беспилотники, способные наносить удары вглубь территории республики.

В Минобороны Белоруссии накануне заявили, что на белорусско-украинской границе нарастает напряженность, Украина стягивает туда войска.