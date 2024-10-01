Расходы Польши на оборону достигнут 4,2% ВВП в 2024 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Общие расходы Польши на оборону в 2024 году достигнут 4,2% ВВП, заявил через пресс-службу министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Общие расходы Польши на оборону достигнут 4,2% ВВП в этом году и 4,7% в следующем", - сказал он.

Рост оборонных расходов он объяснил соседством Польши с, как он выразился, "враждебными режимами в Москве и Минске", что вызывает необходимость "быстро расширить оперативные возможности наших вооруженных сил в очень короткие сроки".

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша по-прежнему привержена оборонному сотрудничеству с США и другими союзниками, гарантируя стабильное и длительное военное присутствие НАТО на свой территории. В бюджете Польши на 2024 год расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых (порядка $29 млрд), что составляет 3,1% от ВВП. При этом, согласно оценке НАТО, фактические расходы страны на оборону в текущем году составляют 4,12% от валового внутреннего продукта страны.