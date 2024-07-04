Что произошло за день: четверг, 4 июля

Центробанк о ставке и инфляции, Путин о готовности Трампа завершить конфликт на Украине и Мосгоризбирком о бумажных бюллетенях на выборах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год. При этом регулятор полагает, что годовая инфляция в России на пике будет близка к текущему уровню (чуть выше 9%), двузначного уровня не достигнет.

- Владимир Путин заявил, что серьезно относится к готовности Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. При этом российский лидер считает маловероятным окончание конфликта только с помощью посредников. Дмитрий Песков позднее констатировал, что Киев отвергает любые переговоры с РФ - с посредником или без.

- В Москве необходимо будет подать заявку на голосование бумажным бюллетенем на сентябрьских выборах. Подать заявку нужно будет до 2 сентября. Предполагается, что это ускорит работу комиссий и позволит не печатать много бюллетеней.

- Совет директоров Банка России в июле может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 1-2 п.п., заявили в ЦБ РФ. По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, аргументы в пользу повышения ключевой ставки на фоне поступающих данных стали весомее.

- Госдума запросила у СКР предложения по изменению миграционного законодательства. Депутаты просят "в максимально короткие сроки" дать ответ.

- Белоруссия стала полноправным членом ШОС. Документ о принятии новой страны в состав организации подписали главы государств-участников ШОС на саммите в Астане.

- В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite.

- Еврокомиссия ввела пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей. Для крупнейшего китайского производителя электромобилей BYD Co. дополнительная импортная пошлина составит 17,4%, для Geely - 19,9%, для SAIC Motor - 37,6%.

- Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве. Максимальная температура составила плюс 33,3 градуса. В пятницу в столице и области ожидается гроза с градом.