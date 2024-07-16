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Байден заявил, что у него "чертовски" острый ум

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что он стар, но при этом у него "чертовски" острый ум.

"Я стар. Но, во-первых, я всего на три года старше Трампа (Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии - ИФ). И, во-вторых, острота моего ума чертовски хороша", - сказал Байден.

По его словам, за три с половиной года своего президентства он сделал больше, чем любой другой президент.

"Я хочу, чтобы меня оценивали по этому показателю", - добавил он.

Байден напомнил, что избиратели-демократы выбрали его кандидатом в президенты во время праймериз.

"Я прислушиваюсь к ним", - заключил президент США.

Джо Байден США Дональд Трамп
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