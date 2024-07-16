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Президент Эстонии поручил министру климата сформировать новое правительство

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис поручил министру климата Кристену Михалу, выдвинутому кандидатом в премьер-министры от правящей Партии реформ, сформировать новое правительство.

"Лидерам других парламентских партий придется подождать следующего раза", - сказал Карис журналистам и подписал в их присутствии это решение.

Карис отметил, что возможна коалиция между Партиями реформ, социал-демократами и "Эстонией 200". Он подчеркнул, что перед новым премьер-министром и правительством встанут задачи по улучшению жизни людей, решению отраслевых проблем и обеспечению развития страны.

Михал заявил о готовности сформировать новое правительство.

15 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала президенту прошение об отставке в связи с предложением ее кандидатуры на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Президент принял ее отставку и поблагодарил Каллас за работу на посту премьера на протяжении трех с половиной лет.

С отставкой премьер-министра, которая является также председателем ведущей правящей партии Реформ, в отставку уходит и все правительство.

Реформисты ранее уже утвердили кандидатом на пост премьера нынешнего министра климата Михала. Он же назначен главой делегации по формированию новой коалиции и ее программы, и начал соответствующие консультации.

Михал также является кандидатом на пост председателя Партии реформ, выборы состоятся на собрании политической организации 8 сентября.

Как отмечают СМИ, программа новой коалиции и состав правительства будут изменены незначительно.

Предполагается, что новое правительство приступит к работе в конце июля или начале августа. До этого обязанности премьер-министра будет исполнять Каллас.

Алар Карис Кая Каллас Евросоюз правительство Эстония Кристен Михал
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