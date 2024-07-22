Парламент Эстонии уполномочил реформиста Михала сформировать правительство

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на внеочередном заседании предоставил министру климата, члену правления правящей Партии реформ Кристену Михалу полномочия сформировать новое правительство.

За это решение проголосовали 64 депутата из 101, против - 27.

"Безопасность, экономика Эстонии и средства к существованию нашего народа пострадали. Вместе с этим ухудшилось финансовое положение страны. Стало ясно, что за последнее десятилетие мы упустили возможность самостоятельно принимать многие решения. Как бы то ни было, но кто-то должен это исправить", - сказал Михал, представляя программу будущего правительства.

Для вывода из кризиса экономики планируется ввести новые налоги, в том числе на оборону, и увеличить уже существующие государственные сборы.

Особое внимание правительство намерено уделить обороне. Так, согласно коалиционному договору, планируется продолжить интеграцию иностранных частей в Эстонскую дивизию, в том числе британской бригады, обеспечить войска достаточными запасами боеприпасов, создать вместе с Латвией и Литвой Балтийский оборонительный пояс, уделять особое внимание средствам противовоздушной обороны и угрозам, исходящим от беспилотников.

Отвечая на вопросы депутатов, Михал сообщил, что он поддерживает намерение национал-радикалов лишить проживающих в стране граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах. Однако социал-демократы не поддерживают такое решение, и если они выйдут из коалиции, к нему можно будет вновь вернуться, отметил кандидат в премьер-министры.

Новое правительство формируется в связи с отставкой премьер-министра Каи Каллас, являющейся кандидатом на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Президент Эстонии Алар Карис 16 июля поручил Михалу сформировать новое правительство.

Как ожидается, 22 июля во второй половине дня президент утвердит решение парламента и 23 июля на еще одном внеочередном заседании высшего органа законодательной власти правительство будет приведено к должностной присяге, после чего будет считаться приступившим к работе.

Новая коалиция, как и прежняя, будет состоять из тех же трех партий: Реформ, социал-демократов и "Эстония 200".

В будущем правительстве сохранят свои посты министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр обороны Ханно Певкур, глава МВД Лаури Ляэнеметс и некоторые другие.