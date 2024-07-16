Боррель пока не принял решение относительно встречи глав МИД стран ЕС в Венгрии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что Жозеп Боррель еще не принял никакого решения относительно участия глав МИД стран Евросоюза в традиционной неформальной встрече в Будапеште в конце августа.

"Мы обычно не комментируем такие спекуляции. Я просто напомню, что совещания министров обороны и иностранных дел стран ЕС входят в компетенцию высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности, который, консультируясь с государствами-членами, созывает эти заседания, председательствует на них и решает, когда и где они будут организованы и когда будут созваны", - сказал официальный представитель Борреля на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Высокий представитель действует от имени государств-членов в лице министров иностранных дел и вместе с ними", - добавил Стано.

По его словам, внешнеполитическая служба ЕС сейчас концентрирует своё внимание, прежде всего, на ежемесячном официальном Совете Евросоюза по иностранным делам 22 июля.

"Что касается заседаний в августе, которые обычно являются неформальными, никакого решения пока не принято. Дебаты по этой встрече в августе продолжаются", - сообщил пресс-секретарь.

Так Стано отреагировал на вопрос о распространенных в ряде европейских СМИ утверждениях со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС о том, что в Евросоюзе намерены бойкотировать намеченную на 28-29 августа традиционную неформальную встречу министров иностранных дел (Гимних) в Будапеште из-за визита в Москву премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана.

Сообщалось, что глава европейской дипломатии Боррель планирует воспрепятствовать поездке глав МИД государств-членов ЕС в венгерскую столицу на эту встречу, назначив на тот же срок официальное заседание совета по иностранным делам.

Поездкой в Москву со своей мирной инициативой, тогда как она не была согласована с 26 остальными странами ЕС, Орбан вызвал неудовольствие и непонимание руководителей институтов союза и большинства государств-членов, и его за это пытаются наказать. Председательство Венгрии в Совете ЕС с 1 июля до конца года не дает ей права выступать от имени Евросоюза на международной арене, напоминают в Брюсселе.

Венгерский премьер посетил 5 июля Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, а также развитие сотрудничества между Россией и Венгрией.