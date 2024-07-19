Байден не собирается выходить из предвыборной гонки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не откажется от борьбы за победу на ноябрьских выборах 2024 года, заявила телеканалу MSNBC руководитель его избирательной кампании Джен О'Мэлли Диллон.

"Президент Байден, без всяких вопросов, остается в гонке, сказала глава его кампании Джен О'Мэлли Диллон (...) и назвала его лучшей кандидатурой для победы над экс-президентом Дональдом Трампом", - информирует The Washington Post.

В то же время она признала, что в штабе "отмечают некоторое падение поддержки, но это незначительная тенденция". По ее словам, при этом Трамп не изменился со времен выборов 2020 года, и не готов предложить чего-либо нового американцам.

"Мы верим в нашу избирательную кампанию. Мы настроены на скорые выборы, и мы видим наш путь вперед", - резюмировала она.

Накануне портал Axios сообщил, что в связи с растущим давлением со стороны руководства Демократической партии Байдена, возможно, удастся склонить к отказу от продолжения предвыборной конки уже к ближайшим выходным. Позднее американские СМИ отмечали, что призывы к Байдену выйти из борьбы за переизбрание нарастают, к ним присоединись даже ведущие сторонники главы Белого дома.

По данным Associated Press (AP), демократы-конгрессмены начали непубличные разговоры о том, чтобы оказать поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве альтернативной Байдену кандидатуры на выборах. Новый опрос AP-NORC показал - шесть из десяти демократов полагают, что Харрис могла бы хорошо выполнять работу на посту главы государства.

По словам одного конгрессмена, даже советники Байдена не могут прийти к согласию относительно того, что дальше делать президенту. По информации AP, часть приближенных Байдена смирилась с его вероятным проигрышем на выборах, другие демократы желали бы воспользоваться возможностью и вывести его из гонки, а некоторые намерены присоединиться к тем конгрессменам, кто уже призвал Байдена не пытаться переизбраться.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. После этого члены Демократической партии стали обсуждать возможность замены кандидата на пост президента

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.