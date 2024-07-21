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Высокопоставленные члены Демпартии поблагодарили Байдена за работу на посту президента

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и другие высокопоставленные члены Демократической партии поблагодарили президента США Джо Байдена, объявившего о выходе из президентской гонки, за проводимую работу в Белом доме.

"Президент Байден является необыкновенным, историческим президентом - лидером, который боролся за трудящихся и достиг невероятных результатов для американцев. Он войдет в историю как один из самых значимых и самоотверженных президентов. Спасибо, Джо Байден", - написал в социальных сетях Ньюсом.

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Американские СМИ отмечали, что он, вероятно, рассматривает возможность баллотироваться в президенты в будущем.

Шумер же назвал Байдена "настоящим патриотом" и "отличным президентом". "Конечно, это было непростое решение, но он вновь поставил свою партию, страну и наше будущее на первое место", - заявил сенатор от Нью-Йорка, его слова приводит CNN.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, у которой, по данным СМИ, тоже могут быть президентские амбиции, назвала Байдена "отличным слугой народа", похвалив его работу в различных сферах. "Моей работой на этих выборах остается все то же: сделать все возможное, чтобы помочь избрать демократа и остановить Дональда Трампа", - подчеркнула она в своем сообщении в соцсетях.

При этом ни Ньюсом, ни Уитмер, ни Шумер открыто не выразили поддержку вице-президенту США Камале Харрис, которую Байден предложил выдвинуть вместо себя кандидатом в президенты на ближайших выборах.

Председатель Национального Демократического комитета Джейми Харрисон заявил, что заявление президента вызвало у него бурные эмоции. "Потому что президент Джо Байден является трансформационным президентом, отличным лидером, хорошим человеком, который сделал очень многое для нашей нации", - приводит его слова CNN.

С подобными заявлениями выступили многие другие члены партии. Некоторые из них сообщили, что согласны поддержать Харрис.

В воскресенье Байден объявил о намерении выйти из борьбы за пост президента США и предложил Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии.

Джо Байден Гэвин Ньюсом Чак Шумер Сенат США
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