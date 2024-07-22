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Министр обороны Остин считает, что Байден внес величайший вклад в нацбезопасность США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин после выхода Джо Байдена из президентской гонки заявил, что тот внес исторический вклад в обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов и американскую внешнюю политику.

"Президент Байден - выдающийся защитник национальной безопасности Америки. Я глубоко благодарен ему за лидерство и государственную мудрость. Он занимает прочное место в американской истории как один из наших великих президентов, проводивших внешнюю политику," - говорится в заявлении министра, распространенном Пентагоном.

В заслугу Байдену Остин поставил "расширение глобальной сети альянсов и партнерств, которая делает Америку более защищенной".

По его словам, Байден добился успеха в "стратегическом соревновании" с Китаем и безопасности Израиля, укрепил позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе, положил конец самой продолжительной войне Америки, "объединил и расширил НАТО", положил начало историческому трехстороннему партнерству AUKUS.

Как верховный главнокомандующий, Байден "продемонстрировал свою глубокую личную приверженность Министерству обороны и американским военным", обеспечил финансирование Минобороны в размере $841 млрд, что "помогает гарантировать, что вооруженные силы США останутся сильнейшей боевой силой на Земле", говорится заявлении.

В заключение Остин добавил: "Президент Байден неоднократно заявлял, что мы будем руководить не просто нашей силой, но и силой нашего примера. Сегодня он сделал именно это. Все Министерство обороны сегодня единодушно приветствует службу президента Байдена стране, которую мы защищаем, конституции, которую мы чтим, и республике, которую мы любим".

Джо Байден Ллойд Остин Пентагон США
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