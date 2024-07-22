Хиллари Клинтон призвала жертвовать деньги на кампанию Камалы Харрис

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала поддержать вице-президента Камалу Харрис, добивающуюся утверждения кандидатом в президенты от демократов, и пожертвовать деньги на ее избирательную кампанию.

"Я давно знаю Камалу Харрис. Этот превосходный прокурор будет вести дело против осужденного преступника Дональда Трампа и его "Проекта 2025", который лишит нас наших свобод. Но она не может справиться в одиночку. Станьте частью ее кампании сегодня", - написала Клинтон в социальной сети X.

К сообщению она прикрепила ссылку, по которой можно сделать пожертвование.

Также о поддержке Харрис заявили в демократической НПО Voto Latino, которая сфокусирована на том, чтобы поощрять молодых латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах. В июне в организации сообщили изданию The Hill, что планируют собрать и потратить $44 млн, чтобы "связаться с латиноамериканцами в сообществах и убедиться, что они проголосуют". Теперь Voto Latino будет продвигать идею голосования за Харрис.

В свою очередь Bloomberg сообщает, что несколько крупных доноров, пожелавших остаться анонимными, выступают против того, чтобы "автоматически" провозгласить Харрис кандидатом от демократов. По их мнению, нужно провести реальный конкурс с участием нескольких претендентов, и по итогам этого решить, кто будет представлять партию на выборах. Многие собеседники агентства пояснили, что ничего не имеют против Харрис, но выступают против того, чтобы она добилась выдвижения в кандидаты в президенты вообще без борьбы.

Агентство отмечает, что, если участником президентской гонки от демократов станет Харрис, у нее будет доступ к $96 млн, которые до сих пор находятся в распоряжении избирательного штаба президента США Джо Байдена, так как она была частью его кампании в качестве кандидата на пост вице-президента. Если же появится другой претендент на выдвижение, у него уже не будет доступа к этим средствам.

Вместе с тем некоторые из бывших доноров Байдена решительно выступают против кандидатуры Харрис. В частности, об этом заявил крупный донор и владелец юридической фирмы Джон Морган. До этого Морган говорил ABC News, что "если бы у сторонников Трампа была возможность выбрать соперника, я думаю, они бы выбрали ее".

При этом ранее сообщалось, что мелкие доноры Демократической партии активизировали сбор средств. В ведущем операторе демократов по приему пожертвований онлайн ActBlue заявили, что за воскресенье спонсоры направили через него $46,7 млн.

Байден в воскресенье объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.