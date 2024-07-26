ХАМАС обвинил США и Израиль в недостоверных заявлениях об успехах переговоров

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Заявления США и Израиля о скором заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа не соответствуют действительности, сообщил в пятницу представитель движения ХАМАС Махмуд Таха.

"Они лгут и тянут время, притворяются, что мы близки к соглашению, которое остановит войну, но при этом гарантируют - война продолжится", - сказал он изданию The National.

"Мы больше не доверяем и не верим американским официальным лицам, особенно директору ЦРУ Уильяму Бернус, который сейчас находится в регионе", - подчеркнул он.

Таха также обвинил премьера министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он отложил переговоры по сделке, планировавшиеся на этой неделе в Дохе. Представитель ХАМАС утверждал, что речь идет о целенаправленной тактике премьера с целью завести переговоры в тупик.

Ранее вице-президент США Камала Харрис после встречи с Нетаньяху заявила, что пришло время заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. Она в равной степени попыталась выразить свою позицию в поддержку права Израиля на существование и самооборону, а также свою "серьезную озабоченность" масштабами страданий палестинского гражданского населения.

По информации издания The Times of Israel, позднее глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич, указав на комментарии Харрис, отметил, что нынешнее соглашение с ХАМАС означало бы капитуляцию перед лидером ХАМАС в секторе Газа Яхьей Синваром и возможность для этого движения восстановить свои силы. В свою очередь министр, курирующий израильскую нацбезопасность, Итамар Бен Гвир подчеркнул в обращении к Харрис, что "перемирия не будет".

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.