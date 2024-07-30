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Премьер Ливана осудил израильский удар Бейруту

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава ливанского правительства Наджиб Микати во вторник осудил израильский удар по южной части Бейрута, который он назвал вопиющей агрессией.

"Израильская машина убийства не прекращает нацеливаться на южные регионы Ливана, распространяя активность и на Бейрут, (взрыв прозвучал) всего в нескольких метрах от одной из самых крупных ливанских больниц", - цитирует заявление Микати ливанская телерадиокомпания LBC.

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"Это преступное деяние, которое произошло сегодня, является вопиющим нарушением международного и гуманитарного права", - отметил он, добавив: "Ливанская сторона проинформирует о произошедшем международное сообщество".

По его словам, Ливан сохраняет за собой право предпринять любые действия для сдерживания израильской агрессии.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы", который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу в минувшую субботу поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в упомянутом населенном пункте, это привело к гибели 12 детей.

Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал предпринять ответные действия.

В свою очередь, как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту. В частности, в СМИ появлялись данные о том, что на футбольном поле этого поселка разорвалась ракета системы противоракетной обороны Израиля.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла Бейрут
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