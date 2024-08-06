В Бангладеш предложили назначить главой временного правительства нобелевского лауреата Юнуса

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус Фото: Sazzad Hossain/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Организовавшем протесты в Бангладеш движении "Студенты против дискриминации" предложили назначить лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса на пост главы временного правительства страны, сообщает во вторник The Telegraph.

"Мы решили, что будет сформировано временное правительство, главой которого станет лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус" - написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) лидер движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам. Он добавил, что Юнус, в свою очередь, согласился возглавить временное правительство Бангладеш, если ему официально предложат этот пост.

Мухаммад Юнус – 84-летний банкир, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, основатель Grameen Bank.

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин во вторник распустил парламент перед формированием временного правительства, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на коммюнике канцелярии президента.

В коммюнике отмечается, что бывшую премьер-министра страны Халеду Зию освободили из тюрьмы. В 2018 году ее приговорили к лишению свободы по обвинениям в коррупции.

Накануне в военном командовании Бангладеш заявили, что сформируют временное правительство страны.

В понедельник в Бангладеш активизировались протесты. По некоторым данным, демонстранты подожгли офис партии премьера "Авами лиг" в Дакке. Кроме того, по данным The Times of India, тысячи протестующих ворвались в резиденцию министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля и разгромили комплекс.

Позже в армии подтвердили, что Шейх Хасина, которая до понедельника была премьером, покинула страну. До этого ряд СМИ сообщил, что она сложила с себя полномочия. Кроме того, региональные СМИ со ссылкой на источники писали, что Шейх Хасина запросила убежище у Великобритании.

Протесты в Бангладеш начались в июле в одном из университетских кампусов – студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.