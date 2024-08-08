Боррель назвал задачей временного правительства Бангладеш подготовку к демократическим выборам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ЕС приветствует приведение к присяге членов временного правительства Бангладеш во главе с лауреатом Нобелевской премии Мухаммадом Юнусом, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Бангладеш вступает в переходный период, и временному правительству предстоит важная задача: подготовить почву для демократических выборов и обеспечить, чтобы виновные в имевших место смертях и насилии были привлечены к ответственности. Это важный момент для демократического пути страны и осуществления чаяний народа Бангладеш и его молодежи", - говорится в опубликованном вечером в четверг заявлении Борреля.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметил также ожидание Евросоюзом "возможности взаимодействовать с новой администрацией и поддержать этот критически важный переход, который должен стать частью мирного и инклюзивного процесса, подкрепленного надлежащим управлением, демократическими ценностями и уважением прав человека".

Церемония приведения к присяге временного правительства Бангладеш во главе с Юнусом прошла в четверг в президентском дворце Бангхабан.

По сообщению Associated Press, в правительство вошли 17 человек, в числе которых два представителя движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам и Асиф Махмуд.

Ожидается, что временное правительство займется организацией выборов.

Юнус - 84-летний банкир, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, основатель Grameen Bank. Кандидатуру Юнуса на пост главы временного правительства предложили в движении "Студенты против дискриминации".

В минувший понедельник в Бангладеш активизировались протесты. Позже в армии подтвердили, что бывший премьер-министр Шейх Хасина покинула страну.

Протесты в Бангладеш начались в июле в одном из университетских кампусов - студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне нынешнего года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.