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Сын экс-премьера Бангладеш опроверг сообщения о запросе ею убежища в Великобритании

По его словам, Шейх Хасина останется в Дели "на некоторое время"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сын бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины – Саджиб Вазед Джой – заявил, что его мать вернется на родину, когда сочтет, что там восстановили демократию, сообщает издание Dhaka Tribune. Он опроверг сообщения о том, что Хасина запросила убежище у США или Великобритании.

Джой в интервью агентству Press Trust of India заявил, что Хасина "вернется в Бангладеш, как только демократия будет восстановлена". Он добавил, что его мать не хотела покидать Бангладеш, но семья убедила ее сделать это из соображений безопасности.

Он также отметил, что его мать находится в Дели, останется там "на некоторое время" и она еще не решила, продолжит ли политическую карьеру в случае возвращения в Бангладеш, пишет издание Dhaka Tribune.

В понедельник в Бангладеш активизировались протесты. Позже в армии подтвердили, что Шейх Хасина, которая до понедельника была премьером, покинула страну. До этого ряд СМИ сообщил, что она сложила с себя полномочия. Кроме того, региональные СМИ со ссылкой на источники писали, что Шейх Хасина запросила убежище у Великобритании.

Протесты в Бангладеш начались в июле в одном из университетских кампусов – студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране. В университете Дакки протесты перешли в столкновения с полицией и проправительственными активистами. Затем демонстранты выступали уже против подавления предыдущих протестов с помощью силы, комендантского часа и отключения интернета. В столкновениях погибли не менее 300 человек, сообщало агентство Аssociated Press.

Бангладеш Шейх Хасина Индия Великобритания
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