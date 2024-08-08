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Временное правительство Бангладеш во главе с нобелевским лауреатом Юнусом приняло присягу

Временное правительство Бангладеш во главе с нобелевским лауреатом Юнусом приняло присягу
Фото: Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Церемония приведения к присяге временного правительства Бангладеш во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммадом Юнусом прошла в четверг в президентском дворце Бангхабан, сообщает в четверг Associated Press.

В правительство вошли 17 человек, в числе которых два представителя движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам и Асиф Махмуд.

На церемонии присутствовали лидеры Националистической партии Бангладеш, а также дипломаты из Великобритании, Японии, Китая, Ирана, Аргентины, Катара, Нидерландов, Филиппин и ОАЭ.

На пресс-конференции, состоявшейся в международном аэропорту "Хазрат Шахджалал" ранее в четверг по случаю возращения Юнуса из Франции в Бангладеш, он призвал сограждан верить в него. Юнус пообещал, что "никто в стране не пострадает", передает издание Dhaka Tribune.

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Ожидается, что временное правительство займется организацией выборов.

Юнус - 84-летний банкир, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, основатель Grameen Bank.

Кандидатуру Юнуса на пост главы временного правительства предложили в движении "Студенты против дискриминации".

В понедельник в Бангладеш активизировались протесты. Позже в армии подтвердили, что Шейх Хасина, которая до понедельника была премьером, покинула страну.

Во вторник президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент перед формированием временного правительства, сообщало издание Dhaka Tribune со ссылкой на коммюнике канцелярии президента.

Протесты в Бангладеш начались в июле в одном из университетских кампусов - студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.

Бангладеш Мохаммад Юнус
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