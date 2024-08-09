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Свыше 500 человек погибли за 23 дня беспорядков в Бангладеш

Свыше 500 человек погибли за 23 дня беспорядков в Бангладеш
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции в Бангладеш за последние 23 дня привели к гибели 560 человек, сообщает в пятницу Dhaka Tribune со ссылкой на подсчеты журналистов.

В частности, по этим данным, с понедельника по среду погибло 232 человека.

В понедельник в Бангладеш активизировались протестные акции. Позже в тот день в армии сообщили, что премьер страны Шейх Хасина бежала из страны. Во вторник президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент перед формированием временного правительства.

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В четверг временное правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммадом Юнусом принесло присягу.

Протесты в Бангладеш начались в июле в одном из университетских кампусов - студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.

В среду, на следующий день после объявления Юнуса будущим главой временного правительства, беспорядки на улицах столицы Бангладеш утихли. Студенты, ранее проводившие антиправительственные демонстрации, убирают улицы и регулируют движение в городе, в то время как ассоциация полиции Бангладеш объявила забастовку из-за прошедших в понедельник массовых нападений на полицейских.

Бангладеш
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