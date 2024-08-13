Украина получила транш Евросоюза на 4,2 млрд евро по Ukraine Facility

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Украина 13 августа получила транш от Евросоюза на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, который включает льготное кредитное финансирование на сумму 2,7 млрд евро и грант 1,5 млрд евро, сообщило украинское Министерство финансов.

Общий объем финансирования ЕС в 2024 году в рамках Ukraine Facility составил примерно 12 млрд евро. Отмечается, что следующий транш Украина может получить до конца 2024 года при условии выполнения до конца третьего квартала всех индикаторов плана восстановления и модернизации страны.

Полученное финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

Как отметили в Еврокомиссии, Украина "удовлетворительно выполнила девять показателей реформ, связанных с первым регулярным квартальным платежом. Эти условия, охватывающие государственное финансовое управление, управление госпредприятиями, бизнес-среду, энергетику были изложены в плане для Украины".

Украина в марте уже получила в рамках инструмента Ukraine Facility 4,5 млрд евро, в апреле еще 1,5 млрд евро, а в июне - 1,9 млрд евро.

Общий объем финансирования Киева в рамках Ukraine Facility должен составить 50 млрд евро. Бюджет Ukraine Facility будет сформирован в объеме 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов. Из общей суммы на поддержку бюджета будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд - 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку - 4,76 млрд евро.

Для запуска Ukraine Facility правительство Украины разработало план восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также конкретизировало реформы и инвестиции, необходимые для вступления в ЕС. Средства Киеву планируется выделять по итогам исполнения индикаторов плана.