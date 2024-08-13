WSJ сообщила об отмене Штатами ограничения на продажу авиабомб Саудовской Аравии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена решила отменить запрет на поставку авиабомб Саудовской Аравии и в ближайшее время отправит Эр-Рияду их партию на сумму более $750 млн. Об этом сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам официальных лиц обеих стран, США в ближайшие месяцы отправят Саудовской Аравии партию бомб, стоимость которых превышает $750 млн, что устранит крупный раздражитель в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда", - сообщает издание.

В частности, США поставят Саудовской Аравии 3 тыс. управляемых высокоточных авиабомб GBU-39 и 7,5 тыс. бомб Paveway IV.

Вскоре после инаугурации Байдена на посту президента США в 2021 году госдеп приостановил реализацию сделок на поставки Саудовской Аравии наступательных вооружений в связи с ударами возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции по йеменским хуситам. Таким образом США, согласно заявлениям администрации, стремились минимизировать жертвы среди гражданского населения и поспособствовать прекращению огня в ходе войны в Йемене.

При этом США продолжали поставлять Саудовской Аравии оборонительное вооружение.

В январе этого года США и Саудовская Аравия возобновили переговоры об оборонном сотрудничестве. Одним из приоритетов Эр-Рияда в этих переговорах стало убедить Вашингтон ослабить или отменить мораторий на продажу наступательных вооружений.

В мае 2024 года сообщалось, что американская администрация и Саудовская Аравия стремятся завершить работу над соглашением о гарантиях безопасности со стороны США и сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. В июне WSJ со ссылкой на источники сообщила, что проект оборонного договора США и Саудовской Аравии предусматривает запрет на сотрудничество Эр-Рияда с Китаем в сфере безопасности.

Параллельно Вашингтон и Эр-Рияд составили соглашение об оборонном сотрудничестве, которое можно будет ввести в действие указом президента США. Оно должно поспособствовать наращиванию продаж вооружений, обмену разведданными и стратегическому планированию в отношении общих угроз, исходящих в том числе от Ирана и террористических группировок.