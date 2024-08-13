ЕС полагается на экспертов МАГАТЭ в мониторинге ситуации вокруг Запорожской АЭС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В связи с недавним пожаром на Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евросоюз отлеживает ситуацию, опираясь на данные экспертов МАГАТЭ, которые провели там инспекцию, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Запорожская АЭС связана с огромным риском, и мы внимательно следим за ней через посредство МАГАТЭ", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отметив "тесные контакты" ЕК с этой организацией.

Отвечая на вопрос о реакции Евросоюза на возможный ядерный инцидент на Запорожской АЭС, Макфи призвал не спекулировать на подобных гипотетических сценариях.

"Мы надеемся, что такое не произойдет. Но если бы это произошло, существует соответствующая структура. Есть координация между Европейским союзом и национальными агентствами (по ядерной безопасности). Проходят регулярные совещания по координации. Регулярно проводятся учения, чтобы подготовиться к таким ситуациям. Информация по такому случаю будет быстро распространена между всеми компетентными инстанциями", - объяснил представитель ЕК.

"И очевидно, что нашим приоритетом всегда будет безопасность европейских граждан", - добавил Макфи.

Как сообщалось, в МАГАТЭ полагают, что пожар в минувшее воскресенье на объекте охладительных систем Запорожской АЭС не повлиял на ядерную безопасность электростанции.

"Сведений об опасных последствиях пожара для ядерной безопасности не поступало", - говорилось в сообщении МАГАТЭ в соцсети.

В нем отмечалось, что сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, слышали звуки взрывов, а также видели густой темный дым над северной частью ЗАЭС. По данным агентства, работники ЗАЭС сообщили экспертам МАГАТЭ о предполагаемой атаке беспилотника на одну из систем охлаждения станции.