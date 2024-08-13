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ЕС полагается на экспертов МАГАТЭ в мониторинге ситуации вокруг Запорожской АЭС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В связи с недавним пожаром на Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евросоюз отлеживает ситуацию, опираясь на данные экспертов МАГАТЭ, которые провели там инспекцию, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Запорожская АЭС связана с огромным риском, и мы внимательно следим за ней через посредство МАГАТЭ", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отметив "тесные контакты" ЕК с этой организацией.

Отвечая на вопрос о реакции Евросоюза на возможный ядерный инцидент на Запорожской АЭС, Макфи призвал не спекулировать на подобных гипотетических сценариях.

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"Мы надеемся, что такое не произойдет. Но если бы это произошло, существует соответствующая структура. Есть координация между Европейским союзом и национальными агентствами (по ядерной безопасности). Проходят регулярные совещания по координации. Регулярно проводятся учения, чтобы подготовиться к таким ситуациям. Информация по такому случаю будет быстро распространена между всеми компетентными инстанциями", - объяснил представитель ЕК.

"И очевидно, что нашим приоритетом всегда будет безопасность европейских граждан", - добавил Макфи.

Как сообщалось, в МАГАТЭ полагают, что пожар в минувшее воскресенье на объекте охладительных систем Запорожской АЭС не повлиял на ядерную безопасность электростанции.

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"Сведений об опасных последствиях пожара для ядерной безопасности не поступало", - говорилось в сообщении МАГАТЭ в соцсети.

В нем отмечалось, что сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, слышали звуки взрывов, а также видели густой темный дым над северной частью ЗАЭС. По данным агентства, работники ЗАЭС сообщили экспертам МАГАТЭ о предполагаемой атаке беспилотника на одну из систем охлаждения станции.

ЕС ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
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