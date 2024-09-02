Глава МАГАТЭ сообщил, что направляется на ЗАЭС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в настоящий момент находится в пути на Запорожскую АЭС.

"Я в пути на Запорожскую АЭС, чтобы продолжить оказывать поддержку и помогать избежать ядерной аварии", - написал он в социальной сети X в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Гросси посетит Украину для переговоров на высшем уровне, затем вновь - в пятый раз с 1 сентября 2022 года, когда на ЗАЭС появилась постоянная миссия МАГАТЭ - прибудет на атомную станцию и оценит там обстановку.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.