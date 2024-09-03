История Wintershall Dea, порвавшей связи с РФ, завершилась с продажей основных активов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Британская независимая добывающая компания Harbour Energy завершила сделку покупки основных добывающих активов германской Wintershall Dea, которая была крупнейшей нефтегазовой компанией Германии.

Как говорится сообщении Wintershall Dea, с 3 сентября бизнес Wintershall Dea по разведке и добыче (за исключением совместных проектов с "Газпромом") передан Harbour Energy plc.

"Wintershall Dea – энергетическая компания с долгой историей, последняя глава которой сейчас пишется", - подытоживает компания в справке к пресс-релизу.

Решение о продаже бизнеса было принято акционерами Wintershall Dea после принципиального решения разорвать связи с Россией, которая приносила германской компании наибольшие доходы и наивысшую маржу.

Новый собственник выставленных на продажу активов отказался как от услуг головных офисов Wintershall Dea, так и руководства, которое привело компанию к завершению деятельности. Закроются офисы и потеряют работу 800 человек в Касселе и Гамбурге. Свои должности уже покинули председатель правления Марио Мерен, главный операционный директор Дон Саммерс и главный финансовый директор Пол Смит.

В составе Wintershall Dea остаются совместные активы с "Газпромом": СП в России ("Севернефтегазпром", "Ачимгаз" и другие), а также доли в Wintershall AG (актив в Ливии), Wintershall Noordzee BV (Северное море), Nord Stream AG.

Оставшийся персонал Wintershall Dea займется работой с претензиями (handling of claims) относительно судьбы активов в России, продажей оставшихся активов, организационной реструктуризацией и, в конечном итоге, закрытием подразделений штаб-квартиры в Касселе и Гамбурге.

Днем ранее Wintershall Dea сообщила о продаже SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE – до конфискации правительством ФРГ – Gazprom Germania) доли в газотранспортных СП WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG и WIGA Verwaltungs-GmbH. Сделка делает SEFE единственным акционером компании. WIGA является единственным акционером немецких операторов газотранспортных систем Gascade Gastransport GmbH (GASCADE) и NEL Gastransport GmbH. Газотранспортная система Gascade протяженностью свыше 4 тыс. км была создана совместно "Газпромом" и Wintershall.