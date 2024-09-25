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Бейрут предпринимает активные усилия для того, чтобы избежать эскалации ситуации в регионе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ливанские власти вместе с международными партнерами предпринимают серьезные усилия, направленные на политическое решение, призванное предотвратить эскалацию ситуации в регионе, сообщил в интервью межарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" председатель парламента Ливана Набих Берри.

По его словам, в этой кампании принимают участие как сам он, так и премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который сейчас находится в США, а также международные партнеры, в числе которых и США.

"Следующие сутки будут решающими - эти усилия по достижению политического решения либо увенчаются успехом, либо потерпят неудачу", - сказал Берри, не уточнив, о каких именно мерах идет речь. Он лишь подчеркнул, что они касаются как ливанцев, так и сектора Газа.

Берри выразил надежду на успех, отметив, что в противном случае "единственной альтернативой станет война и разрастание трагедии".

"Аш-Шарк аль-Аусат" напоминает, что с понедельника, когда Израиль начал наносить интенсивные удары по югу Ливана, погибли не менее 600 ливанцев. Еще 2 тыс. человек получили ранены.

Бейрут Израиль Ливан Газа
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