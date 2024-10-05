МИД Ирана заявил о готовности страны к более жестким мерам в ответ на действия Израиля

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Власти Ирана прибегнут к более жестким мерам в случае нападений со стороны Израиля, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Наш ответ на любую израильскую агрессию будет сильнее, чем в прошлом, масштабнее", - приводит его слова агентство Mehr.

Аракчи, посетивший на этой неделе Ливан и Сирию, предупредил, что Тегеран продолжит поддерживать силы, противостоящие Израилю на Ближнем Востоке.

"Мой визит в Дамаск и Бейрут - это сигнал о том, что Иран при любых обстоятельствах продолжит помогать силам сопротивления (Израилю - ИФ)", - сказал иранский министр.

Ранее в октябре Иран нанес ракетные удары по Израилю в ответ на ликвидацию лидеров ХАМАС и "Хезболлы". Израильские власти сообщали, что в настоящее время готовят ответные военные меры против Тегерана.