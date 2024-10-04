Более 20 иранских ракет поразили военные базы Израиля 1 октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 дальнобойных иранских ракет во вторник пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив как минимум три военные и разведывательные базы Израиля, сообщает в пятницу The Washington Post (WP).

"На видео, достоверность которых подтверждена The Washington Post, зафиксированы 20 ракет, ударивших по авиабазе Неватим в южной части пустыни Негев, и три ракеты, ударившие по базе Тель-Ноф в центральной части Израиля", - информирует издание. При этом издание не исключает, что попаданий могло быть и несколько больше.

Газета подчеркивает, что, по мнению аналитиков, видеокадры с мест событий могут свидетельствовать именно о прямых попаданиях, а не об упавших на территорию израильских баз обломках сбитых системой ПРО ракет.

При этом газета отмечает, что не все ракеты нанесли урон израильским военным объектам: некоторые разорвались не на самих базах, а на близлежащей территории.

Согласно информации со спутниковых снимков, как минимум одно здание на территории авиабазы Неватим было разрушено. Снимки также показывают "большую дыру" в крыше авиационного ангара и "несколько ударных кратеров", сообщает WP.

Кроме того, отмечает WP, не менее двух ракет разорвались вблизи кинотеатра в городе Ход-ха-Шарон, расположенном недалеко от штаб-квартиры израильской разведслужбы "Моссад".

"Эти данные (...) указывают на то, что на этот раз Иран добился гораздо больших успехов в том, что касается обхода израильской ПРО, чем во время апрельских ударов, когда только две ракеты, по данным Washington Post, долетели до целей", - говорится в статье.

Власти США и Израиля, напоминает WP, ранее заявили, что октябрьская атака Ирана нанесла "минимальный ущерб" Израилю. В среду израильские военные сообщили, что военные базы страны "функционируют в полном объеме".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

По данным издания The Jerusalem Post, Иран запустил около 500 ракет. Однако впоследствии CNN со ссылкой на неназванного представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передавал, что, по данным израильских военных, Иран выпустил по Израилю примерно 180 ракет.

Иранское агентство "Фарс" со ссылкой на источники сообщило, что в ходе ракетного удара Иран поразил большинство намеченных целей на территории Израиля. По его данным, иранская сторона поразила "более 80% целей".

При этом в ЦАХАЛ дали другую оценку. Там указали, что "многие ракеты были перехвачены". При этом военные зафиксировали и несколько попаданий ракет по объектам.