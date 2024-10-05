Глава МИД Ирана провел переговоры с президентом Сирии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил ливанский кризис на переговорах в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает в субботу агентство SANA.

"Аракчи обсудил способы прекращения израильской агрессии против Ливана и меры по оказанию помощи ливанским братьям", - пишет агентство.

Асад со своей стороны отметил важность помощи ливанцам, бежавшим из своей страны из-за боевых действий. Как сообщалось, многие граждане Ливана в последние недели отправились как раз в Сирию.

Сам Аракчи ранее в субботу заявил, что целью визита в Дамаск "является продолжение консультаций по поводу развития событий в нашем регионе".

Израиль в последние дни интенсифицировал удары по ливанской группировке "Хезболла" и проводит ограниченные по масштабам наземные операции на ливанской территории.