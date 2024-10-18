Поиск

Премьер Словакии подверг критике план Зеленского

Премьер Словакии подверг критике план Зеленского
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского.

"Этот план делает ставку не на мирное урегулирование, а на военное решение. Кроме (предложения) о членстве Украины в НАТО, что может привести к третьей мировой войне, этот план подразумевает поставку Украине ракет большой дальности. Этот план настолько противоречив, что ЕС не смог выработать однозначной позиции по отношению к нему, и правильно, что этого сделать не удалось", - цитируют словацкие СМИ в пятницу слова Фицо.

В миреГлава ЕК высказалась в поддержку "мирного плана" ЗеленскогоЧитать подробнее

Премьер сказал, что понимает желание Украины вступить в НАТО, однако добавил, что он выступает против этого. "Чтобы не было никаких сомнений, на обсуждении я прямо высказался, что не считаю эту идею хорошей и принадлежу к той части политического спектра, которая, если будет такая возможность, на национальном уровне не согласится с членством Украины в НАТО", - заявил Фицо.

Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе ознакомились с деталями плана Зеленского. Ранее президент Украины представил его в Верховной раде.

Словакия Роберт Фицо Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

Посол Евросоюза предупредил, что Грузия может потерять всю финансовую помощь ЕС

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

Устранение Синвара - всего лишь демонстрация очередного успеха

Устранение Синвара - всего лишь демонстрация очередного успеха

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram

Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram
Обострение палестино-израильского конфликта

Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль

Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль

Что случилось этой ночью: пятница, 18 октября

Байден и Нетаньяху обсудили, как использовать смерть Синвара для завершения войны в Газе

Большой десантный корабль с морпехами ВМС США зашел на Кипр

Большой десантный корабль с морпехами ВМС США зашел на Кипр
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });