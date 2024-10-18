Премьер Словакии подверг критике план Зеленского

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского.

"Этот план делает ставку не на мирное урегулирование, а на военное решение. Кроме (предложения) о членстве Украины в НАТО, что может привести к третьей мировой войне, этот план подразумевает поставку Украине ракет большой дальности. Этот план настолько противоречив, что ЕС не смог выработать однозначной позиции по отношению к нему, и правильно, что этого сделать не удалось", - цитируют словацкие СМИ в пятницу слова Фицо.

Премьер сказал, что понимает желание Украины вступить в НАТО, однако добавил, что он выступает против этого. "Чтобы не было никаких сомнений, на обсуждении я прямо высказался, что не считаю эту идею хорошей и принадлежу к той части политического спектра, которая, если будет такая возможность, на национальном уровне не согласится с членством Украины в НАТО", - заявил Фицо.

Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе ознакомились с деталями плана Зеленского. Ранее президент Украины представил его в Верховной раде.