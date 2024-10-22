Сбитый в Судане самолет в январе был исключен из реестра судов Киргизии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сбитый в Судане грузовой самолет в январе 2024 года был перерегистрирован из Киргизии в Судан, сообщили в пресс-службе киргизского МИД.

"По информации Государственного агентства гражданской авиации республики, воздушное судно Ил-76ТД с регистрационным номером EX-76011 было исключено из реестра гражданских воздушных судов Киргизии 12 января 2024 года и перешло в регистрацию Республики Судан, - сказано в сообщении. - По предварительной информации, граждане Киргизии на борту сбитого самолета не значатся".

По данным МИД, документ, найденный при крушении самолета, принадлежал не работнику Бишкекского аэропорта "Манас", а сотруднику компании "Airline Transport Incorporation FZC", гражданину Российской Федерации "В.Г.".

Ранее 22 октября в пресс-службе аэропорта "Манас" сообщили, что грузовой самолет, сбитый в Судане, принадлежал компании "New Way Cargo Airlines", зарегистрированной в Киргизии. "Сбитый самолет, бортовой номер: EX 76 011, в 2024 году был продан компании "New Way Cargo Airlines", - говорилось в сообщении. Сертификат эксплуатанта на грузовые перевозки действует до 16 июня 2025 года.

О крушении грузового самолета на западе Судана стало известно вечером 21 октября. Самолет был сбит. По данным суданских Сил быстрого реагирования, в экипаж входили россияне. Зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.