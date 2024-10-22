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РФ проверяет данные о возможной гибели россиян при крушении самолета в Судане

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Посольство России в Судане проверяет информацию о возможной гибели граждан РФ в результате крушения транспортного самолета в Судане, сообщили в МИД РФ.

"Посольство России в Судане находится в контакте с суданской стороной с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося судна российских граждан", - заявили журналистам на Смоленской площади.

В МИД РФ напомнили, что 21 октября в регионе Северный Дарфур, где в настоящее время ведутся боевые действия, потерпел крушение транспортный самолет.

Судан МИД РФ
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