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Ливни в Каталонии привели к перебоям в работе транспорта

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Мощные ливни обрушились на Каталонию, вызвав сбои в работе общественного транспорта, сообщает в понедельник Associated Press.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что распорядился приостановить движение всех пригородных поездов на северо-востоке Каталонии.

Он также добавил, что из-за сильных дождей авиадиспетчеры в аэропорту Барселоны в понедельник были вынуждены изменить маршруты полетов 15 рейсов.

Кроме того, в некоторых районах Каталонии закрыты автомобильные дороги. В городе Таррагона отменены занятия в школах.

Между тем, в соседней Валенсии, которая ранее пострадала от разрушительных наводнений, продолжают поисково-спасательные операции. К работам привлечены военные.

По последним данным, жертвами стихии стали 214 человек, подавляющая часть из них погибла в автономном сообществе Валенсия.

Последствия наводнений в Испании

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Каталония Испания
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