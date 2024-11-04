Израильская авиация нанесла удары южнее Дамаска

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в понедельник вечером атаковали ряд целей к югу от Дамаска, сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

"Примерно в 18:05 по местному времени (совпадает с московским) израильский враг совершил акт воздушной агрессии со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест южнее Дамаска", - заявил источник.

По его словам, атака нанесла "некоторый материальный ущерб". Однако собеседник агентства не уточнил, какие объекты подверглись нападению.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, сообщила в своем телеграм-канале, что целью ударов стали расположенные на территории Сирии объекты ливанского шиитского движения "Хезболла". Атаке подверглось местное отделение разведслужбы "Хезболлы", в которое, по данным ЦАХАЛ, входит "независимая сеть по сбору разведданных, координации и оценке".

В ЦАХАЛ добавили, что в ходе операции в Сирии израильские военные ликвидировали главу разведывательного подразделения движения в Сирии Махмуда Мухаммеда Шахина, который "руководил разработкой и развертыванием средств разведки и противовоздушной обороны в координации с различными подразделениями проиранских сил".

"Удары по объектам военной разведки "Хезболлы" в Сирии способствует проведению операций в Ливане, подрывая разведывательные возможности террористической организации", - подчеркнули израильские военные.