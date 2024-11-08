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В США предъявлены обвинения иранцу, которому КСИР поручил подготовить план убийства Трампа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минюст США в пятницу предъявил обвинения иранцу Фархаду Шакери, который в том числе получал задание от Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) разработать план убийства Дональда Трампа, сообщило ведомство.

"Фархаду Шакери, 51 года, из Ирана, Карлайлу Ривьере (...) из Бруклина, Нью-Йорк, и Джонатану Лоадхолту, 36 лет из Статен-Айленда, Нью-Йорк, сегодня предъявлены обвинения в связи с их предполагаемым участием в заговоре по убийству гражданина иранского происхождения в Нью-Йорке", - сказано в пресс-релизе.

По данным следствия, Шакери депортировали из США в 2008 году после 14 лет тюремного заключения за ограбление, однако затем по заданию КСИР он использовал сеть контактов, созданных в тюрьме, для слежки за целями КСИР и их устранением, в том числе Трампа.

"Согласно его заявлениям, сделанным для агентов правоохранительных органов, КСИР дал Шакери задание осуществить убийства граждан США и Израиля в Соединенных Штатах. В частности, Шакери информировал органы правопорядка, что 7 октября 2024 года ему поручили составить план убийства Трампа. В интервью Шакери утверждал, что не собирался предоставлять план устранения Трампа в установленные КСИР сроки", - сообщил Минюст.

В отличие от Ривьеры и Лоадхолта, задержанных накануне, Шакери остается на свободе и, вероятно, находится в Иране.

"Эти обвинения проливают свет на продолжение вопиющих попыток Ирана атаковать граждан США, включая избранного президента Дональда Трампа, других руководителей администрации и диссидентов, критикующих режим в Тегеране", - заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Генпрокурор США Меррик Гарланд также подтвердил обвинения в адрес "актива иранского режима", которые должен был руководить в США сетью сообщников для покушения в том числе на Трампа.

На Трампа за последние несколько месяцев были сделаны две попытки покушения. Вместе с тем появлялась информация о планах Ирана ликвидировать Трампа.

В октябре The Washington Post сообщила, что опасения за жизнь Трампа появились у его советников, когда они ознакомились с брифингами администрации США, согласно которым Иран все еще планирует убить бывшего президента, чтобы отомстить за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.

Вместе с тем президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить Иран, что любые покушения на жизнь Трампа будут расценены Вашингтоном как акт объявления войны.

Иран Минюст США КСИР Дональд Трамп Фархад Шакери
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