В США предъявлены обвинения иранцу, которому КСИР поручил подготовить план убийства Трампа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минюст США в пятницу предъявил обвинения иранцу Фархаду Шакери, который в том числе получал задание от Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) разработать план убийства Дональда Трампа, сообщило ведомство.

"Фархаду Шакери, 51 года, из Ирана, Карлайлу Ривьере (...) из Бруклина, Нью-Йорк, и Джонатану Лоадхолту, 36 лет из Статен-Айленда, Нью-Йорк, сегодня предъявлены обвинения в связи с их предполагаемым участием в заговоре по убийству гражданина иранского происхождения в Нью-Йорке", - сказано в пресс-релизе.

По данным следствия, Шакери депортировали из США в 2008 году после 14 лет тюремного заключения за ограбление, однако затем по заданию КСИР он использовал сеть контактов, созданных в тюрьме, для слежки за целями КСИР и их устранением, в том числе Трампа.

"Согласно его заявлениям, сделанным для агентов правоохранительных органов, КСИР дал Шакери задание осуществить убийства граждан США и Израиля в Соединенных Штатах. В частности, Шакери информировал органы правопорядка, что 7 октября 2024 года ему поручили составить план убийства Трампа. В интервью Шакери утверждал, что не собирался предоставлять план устранения Трампа в установленные КСИР сроки", - сообщил Минюст.

В отличие от Ривьеры и Лоадхолта, задержанных накануне, Шакери остается на свободе и, вероятно, находится в Иране.

"Эти обвинения проливают свет на продолжение вопиющих попыток Ирана атаковать граждан США, включая избранного президента Дональда Трампа, других руководителей администрации и диссидентов, критикующих режим в Тегеране", - заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Генпрокурор США Меррик Гарланд также подтвердил обвинения в адрес "актива иранского режима", которые должен был руководить в США сетью сообщников для покушения в том числе на Трампа.

На Трампа за последние несколько месяцев были сделаны две попытки покушения. Вместе с тем появлялась информация о планах Ирана ликвидировать Трампа.

В октябре The Washington Post сообщила, что опасения за жизнь Трампа появились у его советников, когда они ознакомились с брифингами администрации США, согласно которым Иран все еще планирует убить бывшего президента, чтобы отомстить за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.

Вместе с тем президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить Иран, что любые покушения на жизнь Трампа будут расценены Вашингтоном как акт объявления войны.